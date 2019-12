Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Trentina Optimus met 21.000 euro veilingtopper Stal Optimus

De online veulen veiling van Stal Optimus sloot vandaag en Trentina Optimus (v.Tangelo vd Zuuthoeve x Vagabond de la Pomme) was met 21.000 euro de veilingtopper. Vandaag is nog tot 20.00u de tijd om te bieden in de embryo-veiling.

Trentina Optima verhuist voor 21.000 euro naar Rinze Visser in Friesland. Toscana Optima (v.Tangelo vd Zuuthoeve x Vagabond de la Pomme), een volle zus van Trentina Optimus, vertrekt voor €20.000 naar het Waasland in België.

De nummers 7, 10 en 11 bleven onverkocht en staan op de website als nog beschikbaar. Nummer 7 is een merrieveulen uit de veelbelovende Karlin van ’t Vennehof (v.Fantomas de Muze), afgelopen weekend voor het eerst aan de start in een CSI4* wedstrijd met haar nieuwe ruiter Shane Sweetnam.

Bron: Persbericht Stal Optimus/Horses.nl

