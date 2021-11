The Monart Sale: Luidam-dochter met 35.500 euro duurste eventer

Op de Ierse veiling The Monart Sale kwamen vorig week driejarige eventers onder de hamer. Over twee dagen gingen ruim 100 paarden over de toonbank. Op de tweede dag kwam de prijstopper van de veiling, een nog naamloze dochter van Luidam uit de Plot Blue-merrie Kilcoltrim Blue Diamond werd voor 35.500 euro naar Groot-Brittannië verkocht. 82% van de paarden werd daadwerkelijk verkocht en de gemiddelde prijs was 15.281 euro.