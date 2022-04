The Youngsters Auction presenteert 5- tot 7-jarige talenten klaar voor de internationale sport

The Youngsters Auction heeft de collectie van de 5e editie voor dinsdag 24 mei 2022 onthuld. Zeventien 5- tot 7-jarige springtalenten zijn geselecteerd voor de live veiling; de collectie bevat kwaliteitsvolle sportpaarden die klaar zijn voor de internationale sport. “We denken dat we het soort paarden hebben geselecteerd waar iedereen naar op zoek is. Complete, talentvolle paarden met wedstrijdervaring, goed opgeleid en klaar voor de volgende stap in hun carrière”, vertelt Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

De in 2018 opgerichte The Youngsters Auction begon met een gecombineerde veiling van gereden sportpaarden en vrijspringers, maar sinds 2021 heeft de organisatie besloten om deze groepen op te splitsen in twee aparte veilingen. “Met deze collectie gereden sportpaarden denken we heel interessante paarden aan te kunnen bieden aan het begin van het wedstrijdseizoen. Er zijn zoveel mooie concoursen tijdens het zomercircuit en deze 5- tot 7-jarige paarden zijn klaar om met hun nieuwe eigenaren op concours te gaan!”

Talentvolle 7-jarigen

De Youngsters Auction is trots om maar liefst vijf getalenteerde 7-jarige paarden aan te bieden. Eén van de hoogtepunten is Pira de Rêve – een uitzonderlijke merrie van Bamako de Muze uit de zus van Pacino en Malito de Rêve.

“Pira springt fantastisch, ze is een heel modern sportpaard met veel afdruk en kwaliteit”, stelt Jasper van der Waaij. Een ander 7-jarig talent is Piamanta (Diamant de Semilly x Hakim Ourai). Deze merrie kwam al uit in de CSI Young Horse rubrieken voor 7-jarigen in Herning en Opglabbeek. “Een merrie met uitzonderlijke kwaliteiten. Ze is uiterst voorzichtig, is een echte atleet en heeft al op internationaal niveau gepresteerd”, aldus Peter van der Waaij.

6-jarigen met CSIYH ervaring

Ook de selectie van 6-jarigen is van een zeer hoog niveau; acht 6-jarigen haalden de veiling van 2022. De veelbelovende merrie Lalalie Z (Lavallino ter Klomp x Heartbreaker) heeft al een fantastisch palmares. “Lalalie Z heeft tot nu toe in haar hele carrière zeer constant gesprongen. Tijdens de tour in Oliva in maart dit jaar, sprong ze uitstekend. Ze werd 3e in de finale voor 6-jarigen in de laatste week en ze werd de overall op-één-na beste 6-jarige van de tour. Een zeer intelligent, modern paard met de juiste mentaliteit”, vertelt Biba McCaul van The Youngsters Auction.

Een andere 6-jarige met internationale ervaring is Loco-Monica – een prachtige dochter van Cornet Obolensky. “Loco-Monica maakte haar internationale debuut in januari in Opglabbeek en bleef daarna uitstekend presteren in de 6-jarigen rubrieken op de Sunshine Tour. Loco-Monica heeft een fantastische mentaliteit, al het vermogen dat je zoekt in een toekomstig talent en is heel intelligent aan de sprong”, aldus Peter van der Waaij.

Complete 5-jarigen

De 5-jarigen in de collectie zijn zeer zorgvuldig geselecteerd. “Deze vier 5-jarigen zijn heel compleet. Ze hebben allemaal de ingrediënten die je zoekt in een paard om op te leiden voor de toekomst.” Aganix du Seigneur is de vader van twee van de vier 5-jarigen. De Aganix-zoon Mount Everest WS is een compleet paard met een goede rijdbaarheid, makkelijke galopchangementen, veel vermogen en kwaliteit bij het springen. De opvallende hengst Atlantis Z is gefokt uit de zus van Harrie Smolders’ Escape Z en toont eveneens veel aanleg. De 5-jarige Heinz Un Prince combineert de grootheden Cornet Obolensky en Chacco Blue en valt op door zijn mooie uitstraling en gemakkelijke manier van springen. Melien is een dochter van Grandorado TN en een kleindochter van Grand Prix-merrie Elien; Melien lijkt alle ingrediënten in huis te hebben als Grand Prix-prospect.”

Trials vanaf maandag 9 mei

Vanaf maandag 9 mei zijn alle veilingpaarden beschikbaar voor trials op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. De veiling vindt plaats op dinsdag 24 mei op Waaij Stud en wordt een live event met VIP gasten, entertainment, diner en drankjes. VIP-tickets zijn nu verkrijgbaar via www.theyoungsters-auction.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via [email protected] of +31 6 23412073 (Peter van der Waaij), +31 6 50879021 (Jasper van der Waaij), +31 6 31262609 (Biba McCaul).