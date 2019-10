The Youngsters: Untouched-zoon voor 56.000 euro naar McLain Ward

De zesjarige Unicorn was gisteravond het duurste springpaard van de de veiling The Youngsters - Auction of Young Showjumpers in Eemnes. Op de Waaij Stud werd de zoon van Untouched uit een moeder van Burggraaf voor 56.000 euro verkocht aan McLain Ward. 29 paarden kwamen in de tweede editie van de veiling onder de hamer, twaalf gereden paarden en zeventien driejarigen.