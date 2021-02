Toekomstig springtalent of fokmerrie uit beste bloedlijnen in Paardenveiling Online

Na een zeer succesvolle eerste veiling van Paardenveilingonline.com van 2021, met talentvolle jonge springpaarden, zeer interessante embryo’s en een NRPS goedgekeurde D-ponyhengst, is woensdag de tweede editie van dit jaar van start gegaan.

Ook nu is er weer een fantastische collectie samengesteld. Dit keer met jonge, maar ook bewezen spring gefokte fokmerries en daarnaast nog eens zeer interessante bevroren embryo’s en reeds ingeplante embryo’s. Nieuw in deze veiling zijn de rietjes diepvriessperma van hengsten die zich internationaal bewezen hebben, zowel in de sport als in de fokkerij. Ben je op zoek naar talent om je fokkerij mee uit te breiden of toekomstperspectief voor de springsport? Check dan snel de collectie. De veiling loopt af op zaterdag 27 februari vanaf 20.00 uur.

Embryo’s uit ’s werelds beste stammen

Ook dit keer is het Niels Mulder en Alwin Scholten gelukt om een bijzondere collectie samen te stellen. In totaal komen 30 items onder de virtuele hamer. Daaronder drie rietjes diepvriessperma van hengsten die zich internationaal ruimschoots bewezen hebben, zowel in de sport als in de fokkerij. Het gaat om rietjes van Vigo D’Arsouilles, Stakkato en Codex One. Daarnaast is er een groot aanbod bevroren embryo’s uit de beste stammen ter wereld van onder andere de tophengsten Chacco-Blue, Casall, Comme il Faut, Big Star, Dominator Z en For Pleasure. Ook reeds ingeplante embryo’s van Heartbreaker, Kashmir van Schuttershof en Conthargos zijn opgenomen in de veilingcollectie. Naast de jonge en beloftevolle fokmerries, van onder andere Cornet Obolensky, Berlin, Quickly de Kreisker en Qlassic Bois Margot bestaat de collectie ook uit merries die zelf al internationaal gepresteerd hebben in de sport, zoals twee dochters van Mr. Blue, een Cardento en een Diamant de Semilly merrie.

Registreren

Om mee te kunnen bieden dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 27 februari vanaf 20.00 uur. Dit is uw kans om kwaliteit en talent aan te schaffen tegen een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. “Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen. Ook in deze veiling is het weer gelukt om een fantastische collectie samen te stellen, met daarin voor ieder wat wils.”

Bekijk hier de gehele collectie van de tweede veiling.