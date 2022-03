Toppaard van Julien Epaillard verkocht aan Peter Charles

De 11-jarige Mylord Carthago zoon Billabong Du Roumois is door zijn eigenaar Philippe Bertho verkocht aan de voormalig Olympisch teamkampioen Peter Charles. De razendvlugge vos heeft vele topklasseringen behaald met als hoogtepunt het winnen van de wereldbeker kwalificatiewedstrijd in Madrid op 28 november 2021.

“Ik heb een geweldige tijd gehad met “Billi” maar in goed overleg met de eigenaar is besloten dat nu het juiste moment was om hem te verkopen”, aldus Epaillard. “Ik weet zeker dat we nog veel van hem gaan horen.”

Winsom van 30.000 euro per maand

Zijn debuut in het 1.50 had de vos op 18 juni 2021 en vanaf dat moment begon de kassa ook te rinkelen.

In nog geen zeven maanden tijd wist het duo ruim 200.000 euro aan prijzengeld bij elkaar te springen en stonden zowel ruiter als paard nummer een op de ranglijsten van Frankrijk.

Het hoogtepunt was in het CSI5* Madrid in november 2021 waar Epaillard het presteerde om alle drie de hoofdrubrieken te winnen waarvan twee met Billabong. Een unieke prestatie die zelden te zien is op dat niveau.

Stap terug

Epaillard: “Het betekent dat ik een tijdje een stapje terug zal moeten doen maar ik heb een stal vol met hele goede paarden die over niet al te lange tijd klaar zijn voor het hoogste niveau.”

Dat dat geen bluf was blijkt wel uit het feit dat de Fransman dit jaar al 27 rankingproeven heeft gewonnen. Zeven-en-twin-tig!

Peter Charles

“Ik had het paard al een tijdje op het oog maar toen hij mijn zoon Harry klopte in de Grote Prijs van Oliva was ik er klaar mee. If you can’t beat them, buy them”, grapte Charles toen hem gevraagd werd naar de aankoop van dit toppaard.

Hij zei dat nog niet duidelijk is welke van zijn drie kinderen ermee gaat rijden, “dat zal wel blijken als we hem eenmaal thuis op stal hebben.”

Bron: Horses.nl