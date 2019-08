Topper Flanders Foal Auction voor 73.000 euro naar Zuid Afrika

In een jaar waarin kenners voorspellen dat veilingprijzen van veulens waarschijnlijk stagneren, blijft Flanders Foal Auction over haar eigen grenzen heen gaan. De allereerste editie op het schitterende CSI3* concours Flanders Horse Event brak alle records die al indrukwekkend waren. De 27 veulens leverden in Beervelde in totaal 650.000 euro op, oftewel een gemiddelde van 24.074 euro. Henning Pretorius van de Zuid-Afrikaanse Capital Stud investeerde voor maar liefst 73.000 euro in Todos de Regor (v. Chacco Blue) en kocht Jaures de Hus (v. Baloubet du Rouet) voor 50.000 euro om zijn fokkerijprogramma te versterken.

De Flanders Foal Auction werd zaterdag door het rijkelijk aanwezige publiek zelfs tot middernacht nauwlettend gevolgd. Er werd ter plekke ook goed mee geboden en gekocht, want van de 27 veulens blijven er twaalf in België. Er keerde niet één fokker met een onverkocht veulen huiswaarts.

Chacco Blue

Het mag geen verrassing heten dat de Chacco Blue-veulens zo in trek waren. Chacco Blue is zelf een van de beste springpaardenverervers ter wereld, al een aantal jaren geleden onverwacht overleden en nauwelijks nog verkrijgbaar via diepvriessperma. Tel daarbij op dat de veulens uit top prestatiemerrielijnen komen en de aandacht van investeerders is wereldwijd getrokken.

Dat Todos de Regor, gefokt uit de Belgische topmerrie Centa de Muze (v. Cento) en daarmee halfbroer van de 1,60m-paarden Freestyle de Muze en Horizon de Regor, voor 73.000 euro werd afgeslagen steeg boven alle verwachtingen uit. Ook de prijzen voor Camiel Tachor Z (64.000 euro), gefokt uit de volle zus van de olympische merrie Valentina van ’t Heike, en Citation Darley Z (34.000 euro) uit de dochter van topmerrie Ta Belle van Sombeke waren sensationeel. Camiel Tachor Z vertrekt naar Frankrijk, zijn halfbroer blijft in België. Jaures de Hus (Baloubet du Rouet x Wandor van de Mispelaer), die net als de duurste naar Zuid-Afrika vertrekt, komt uit een 1,40m geklasseerde dochter van Ben Maher’s voormalige topmerrie Cella. Elf veulens gingen voor 20.000 euro en meer van de hand.

Internationale klandizie

Hoewel het gros aan nieuwe Belgische klanten werd verkocht, waaronder Tiebreak Devaux (Bamako de Muze x Heartbreaker) voor 32.000 euro en Viana Z (Verdi x Heartbreaker) voor 30.000 euro, vertrekt de rest naar diverse landen. Amerikanen kochten voor 35.000 euro Tarzan of Love (Comme il Faut x Kannan) uit de lijn van Narcotique de Muze. De Deense Hallundback Stables voegden Kryptonite van Schuttershof (Kashmir Van Schuttershof x Cornet Obolensky) voor 24.000 euro en Latina Z (Luigi d’Eclips x Cassini I) voor 18.000 euro toe aan de stallen. Verder vertrokken er veulens naar Engeland, Italië, Zwitserland, Nederland en Polen. Ook de Portugese springruiter Rodrigo Almeida liet zich tot een aankoop verleiden en kocht Cairo van ’t Goedleven (Casall x Clarimo).

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron persbericht Flanders Foal Auction