Topveulens onder de hamer in Limburgse Veulenveiling

Veulens uit Grand Prix-merries, hengstenmoeders en vooraanstaande stammen. De 20e collectie van de Limburgse Veulenveiling is er eentje waar de springliefhebbers voor gaan warmlopen. Op woensdag 29 september zal deze interessante collectie live worden geveild bij het Peelbergen Equestrian Centre en er kan tevens online geboden worden.

De afgelopen twintig jaar heeft de Limburgse Veulenveiling een uitstekende reputatie opgebouwd en dit resulteerde al in opvallende referenties als Ben Maher’s Grand Prix-winnaar Ginger-Blue, de hengst Ermindo-W waarmee Rolf-Göran Bengtsson deelnam aan het EK, en Marco Kutscher’s voormalige tophengst Van Gogh.

Grand Prix genen

Dit jaar is de selectiecommissie er opnieuw in geslaagd om een opvallende collectie samen te stellen, grotendeels afkomstig uit het sterke fokgebied rondom Limburg. De commissie bestaande uit Paul Hendrix, Cor Loeffen, Stan Creemers en nieuwkomer Michel Hendrix heeft een hoogwaardige collectie geselecteerd, waarbij sport in de moederlijn ruim voorhanden is. Zo bevat de collectie rechtstreekse nakomelingen van de internationale 1.60m-merries Rosana du Park (Eric Lamaze), Carriere (Daniel Deusser) en Calumet (Catherine van Roosbroeck). Ook internationale 1.50/1.55m-geklasseerde merries als Wimphof’s Hinde (Marriet Smit-Hoekstra), Also Especial (Malin Parmler) en Cantate (Paul van Wylick) hebben directe nakomelingen in deze spraakmakende collectie. Ook van vaderszijde vertegenwoordigen de veulens opvallende genen. Zo worden er nakomelingen geveild van hengsten als Taloubet Z, Colorit Z, Balou du Reventon, Casall, Bustique, Conthargos, Eldorado van de Zeshoek, Bamako de Muze en Cento. De presentatie van de veulens begint om 13.30 uur, de veiling om 16.00 uur. Er is beperkte publieke toegang tot het Peelbergen Equestrian Centre mogelijk, alleen na vooraf registratie op de website en het vertonen van de verplichte QR-code.

Twee veilingen

Twee dagen na de live veiling op 29 september, komen er nog eens dertig veulens onder de hamer in een online editie van de Limburgse Veulenveiling. De veulens stammen af van -opkomende- topverervers als Emerald van ’t Ruytershof, Chacoon Blue, Cornet du Lys en Bustique. Meerdere veulens zijn gefokt uit moeders die zelf al internationale springpaarden hebben gebracht en vijf veulens komen uit moeders die zelf op minimaal 1.35m-niveau hebben gepresteerd in de sport. Vier veulens zijn gefokt uit halfzussen van internationale 1.60m-springpaarden en onder meer de stammen van sportieve uitschieters als Havinia (Gianni Govoni), Glamour Girl (Henrik von Eckermann), Van Gogh (Marco Kutscher), Calvados Z (Christian Ahlmann) en Voltaire 89 (Marc Houtzager) zijn vertegenwoordigd binnen deze collectie. De biedingen sluiten op vrijdag 1 oktober vanaf 19.30 uur.

Registratie

Alle informatie over de veulens, veilingen en toegang is te vinden op www.limburgseveulenveiling.nl. Na registratie op de website kan er voor beide veilingen online geboden worden en zowel de presentatie als veiling zijn live te volgen via ClipMyHorse.

