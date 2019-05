Totilas-veulen duurste op eerste Borculo Online Veulenveiling

Om het veertigjarig bestaan te vieren heeft de organisatie van de Veulenveiling Borculo besloten de Borculo Online Veulenveiling te lanceren, naast de vertrouwde Borculo Elite Veulenveiling. De eerste editie met tien veulens liep gisteravond af en Ooh La La De Flora, een fraaie dochter van Totilas, werd met 14.000 euro als duurste afgeslagen. Oakley W was het duurste springen gefokte veulen. De zoon van Halifax van het Kluizebos werd voor 11.000 euro verkocht.

Zes dressuurveulens en vier springveulens die dit jaar al vroeg geboren waren, kwamen onder de virtuele hamer. Ze brachten een gemiddelde prijs op van 8700 euro.

Totilas-dochter de duurste

De Totilas-dochter Ooh La La De Flora werd met 14.000 euro de duurste. De zwarte merrie komt uit een moeder van Negro. Deze Beaute is een volle zus van Ermellino GEP (PSG/Inter I, Jordi Domingo Coll), Zuccherino GEP/Riwals Zucchero (Lichte Tour, Mariska Schalekamp) en halfzus van Grandioso GEP (ZZL, Bart Veeze) en Winnetou GEP (Grand Prix, Ruth Hole).

Escolar x Belissimo M

Orbelluce da Silica was het op een na duurste dressuurveulen. Het hengstveulen van Escolar vond een nieuwe eigenaar voor 9000 euro. Vader Escolar was dit weekend nog succesvol onder Hubertus Schmidt in de Grand Prix en Special op Horses & Dreams in Hagen. Moeder is de staatspremiemerrie Dolasilla, een dochter van de Grand Prix-hengst Belissimo M. Ze behoorde eerder al tot de geselecteerden voor de Oldenburger Elite Show in Rastede.

11.000 euro voor Oakley W

11.000 euro werd neergelegd voor Oakley W en hiermee was de zoon van het Grand Prix-springpaard van Lorenzo de Luca het duurste springveulen. Het veulen komt uit de Westfaalse merrie Zilverstar W (v. Zirocco Blue VDL). De Franse grootmoeder Dixie d’Amain (v. Jalisco B) gaf vijf internationale paarden, waaronder de KWPN-gekeurde Royal Star (1.60m, Cameron Hanley) en Quick Silver B Z, Quickiedeedoo en Cairo W (allen 1.50m). Daarnaast is ze de grootmoeder van Top Hero (1.60m) en de recent BWP-gekeurde Tsar Hero (1.50m).

Sina-stam

Voor het op een na duurste springveulen, Osuussinaa, viel de virtuele hamer bij 9500 euro. De Colman-dochter komt uit de bekende Sina-stam. Moeder Abersinaa is een dochter van de Holsteinse merriemaker Calido I. Ze is ook de moeder van de KWPN-gekeurde Kobalt VDL. Grootmoeder Lersinaa gaf de bekende KWPN-hengst Emmerton, voormalig Nederlands Kampioen met Jur Vrieling.

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron Horses.nl/Veulenveiling Borculo