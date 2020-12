Traviata Optima voor 30.000 euro naar de VS op eerste dag Online veiling Optimus

“Yes we can” moet men bij Optimus gedacht hebben. Ze verkochten maar liefst vijf veulens naar de Verenigde Staten. Traviata Optima (v.Tangelo x Vagabond) was van deze vijf veulens de prijstopper van de veiling met 30.000 euro. Verder verhuizen de veulens naar Canada, Polen, Nederland en België.

Drie van de 17 veulens werden niet verkocht. Mogelijk worden deze vanavond terug aangeboden in de embryo veiling. De moeders van de embryo’s in de veiling springen zelf internationaal of zijn nauw verwant met toppaarden:

Exquise du Pachis (v.Vagabond de la Pomme) – Top drie in het Italiaans kampioenschap

Cacacha vh Schaeck (v.Bamako de Muxe) – Derde in 1.55m CSI3* GP

Cristel (v.Diamant de Semilly) – Vijfde in de CSI3* GP van Busto

Anita du Park (v.Quick Star) – Tweede op het Belgisch Kampioenschap YR

Manou de Muze (v.Arko III) – Clear round machine

Zuster Vagabond de la Pomme

Zuster H&M All-in, Europees kampioen – Olympisch zilver

Emerald zes maal de vader

Een bijzonder embryo is de volle zuster of broer van Cristel. Deze topmerrie werd recent vijfde in de CSI3* van Busto met Young Rider Max Sebrechts. Vier ingevroren embryo’s worden aangeboden onder de voorwaarde: “Geen dracht is geen betaling.”

Van de 22 aangeboden embryo’s is Emerald zes keer de vader. Andere hengsten zijn Cumano, Diamant, Tangelo, Malito, Cashpaid J&F, Bamako de Muze, Ermitage Kalone J&F en El Barone 111. De veiling van de embryo’s van Optimus sluit vanavond om 20.00 uur.

Bron: Persbericht