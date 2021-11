True Prince van ’t Heike prijstopper Horse Auction Belgium

De Horse Auction Belgium The Kingsday Edition kende in de tweejarige True Prince van 't Heike (v.Aktion Pur x Corrado I) de prijstopper van de veiling. De tweejarige zwarte hengst werd verkocht voor 36.000 euro en zal naar een nieuwe eigenaar in België vertrekken. Twee zonen van Emerald van 't Ruytershof behoorden ook tot de duurdere paarden van deze editie.

True Prince van’t Heike is familie van Valentina van ’t Heike. De oma van de tweejarige hengst is de moeder van het voormalige toppaard van Jos Lansink Valentina van ’t Heike (v.Nabab de Reve) en dat maakte onder andere dat veel bieders geïnteresseerd waren in de tweejarige Aktion Pur-zoon. Bij 36.000 euro viel de hamer uiteindelijk en werd True Prince van ’t Heike de veilingtopper van deze editie.

Twee Emerald zonen

De Emerald van ’t Ruytershof x Cascadello-nakomeling Oh Harry was ook gewild. De tweejarige hengst wisselde voor 34.000 euro van eigenaar. De Emerald x Cabrio Z-ruin Elliott Greenfield Z zal voor 29.000 euro naar zijn nieuwe Noorse eigenaar vertrekken.

Bron: Horses.nl