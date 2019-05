Twee paarden voor een ton op eerste Holger Hetzel Online Auction

De eerste editie van Holger Hetzel Online Auction voor springpaarden tot 100.000 euro liep zaterdagavond af. Dertien paarden kwamen onder de virtuele hamer waarvan er twee werden verkocht voor 100.000 euro, de zesjarige Candy Girl (Cassus x Escudo I) en de twaalfjarige Ilanta (Indret del Maset x Landfriese II). Voor drie paarden werd er 50.000 euro en meer betaald. Met een totale omzet van meer dan 600.000 euro was de online veiling een succes te noemen.

Holger Hetzel: “We hebben de online veiling gelanceerd omdat geïnteresseerde mensen ons benaderden die paarden willen kopen in de prijsklasse tot 100.000 euro. Voor de veiling hadden we in totaal 80 registraties uit 13 landen. Ik ben trots op het vertrouwen dat de mensen ons gegeven hebben.”

Twee paarden voor een ton

Van de dertien paarden werd er één uitgeprobeerd, de anderen werden via de veiling info verkocht. De twee duurste paarden gingen naar China en Denemarken. Een ton werd betaald voor de zesjarige dochter van Cassus, Candy Girl. De Hannoveraanse merrie is succesvol op de youngster tour. Het zelfde geld werd betaald voor de twaalfjarige in Spanje gefokte Ilanta. De merrie heeft met succes tot op 1,45m-niveau gelopen.

KWPN’ers

De vijfjarige KWPN’er Julius (Bugatti VDL uit de Contendro II-merrie Arania) was met 65.000 euro het op een na duurste paard. Het internationale springpaard Carriano vond een nieuwe eigenaar voor 60.000 euro. De twaalfjarige KWPN-gefokte zoon van Carthino Z werd in Valkenswaard nog gereden door Maureen Bonder. Daarvoor zat de jeugdamazone Alicia von Daniels in het zadel.

