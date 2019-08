Twee veulens voor 40.000 Pond geveild op AES Elite Foal Auction

Tijdens de Bolesworth Young Horse Championships 2019 werden gisteren achttien veulens geveild in de AES Elite Foal Auction. Twee veulens brachten 40.000 Pond (43.516 euro) op, de dochter van Tinka's Serenade ASK Tinka (v. Casall ASK) en Cavalier HF (Diamant de Semilly x Handel). Op vier na werden alle veulens boven de 10.000 euro verkocht.

De meeste veulens werden vlot verhandeld met als prijstoppers ASK Tinka en Cavalier HF voor 40.000 Pond. ASK Tinka is een dochter van Casall uit Tinka’s Serenade waarmee Billy Twomey tot op het hoogste niveau successen boekte. Cavalier HR is een zoon van Diamant de Semilly uit Emely Wards Grand Prix-paard Remi Cavalleri (v. Handel).

Het hengstveulen Mr Tuxara (Taloubet K x Luidam) werd afgeslagen voor 38.000 Pond (41.340 euro). Moeder is het 1,60m-paard Ashdale Luxara (Luidam x Lux). De door Di Lampard gefokte Super Star (Big Star x Balou du Rouet) vond een nieuwe eigenaar voor 32.000 Pond (34.813 euro). Moeder Ruby VIII springt internationaal onder Holly Smith en daarvoor met Louise Whitaker.

Klik hier voor de lijst met veulens.

Bron ClipMyHorse/Horses.nl