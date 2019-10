Tweede deel online eventing veiling: 18.500 euro voor vierjarige Keizer

In het tweede deel van de online ET Auction werden zes eventingpaarden geveild. Bij het sluiten van de veiling gisteravond bleek het hoogste bod te zijn voor Keizer. De vierjarige zoon van Grand Slam VDL vertrekt naar België voor 18.500 euro en komt in handen van amazone Myrle Schoones. De gemiddelde prijs kwam uit op 12.500 euro. Initiatiefnemer René van der Leest gaat volgend jaar fors uitbreiden en als etalage zelfs een nieuwe competitie voor jonge eventers opzetten.