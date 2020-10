Ukkie van de Keienlegger met 7700 euro duurste op Final Foal Auction Exloo

Op de online veulenveiling Final Foal Auction Exloo kwamen 37 veulens onder de virtuele hamer. De Catoki-zoon Ukkie van de Keienlegger werd als duurste afgeslagen. Het BWP gefokte hengstveulen verhuisde voor 7700 euro naar Duitsland. Vijf veulens brachten 5000 euro of meer op.

Marcel Borger uit IJsselmuiden fokte het hengstveulen Ukkie uit de BWP-merrie Etoile van de Kornelishoeve. Ze stamt uit een merrielijn waar verschillende internationale paarden uit voortkomen, zoals het 1,60m-paard Luikan Q (v. Luidam) nu onder de Canadees Ben Asselin.

Het tweede geld was voor het merrieveulen Catch Me VZ Z. De dochter van Cornado II werd voor 6800 euro verkocht en blijft in Nederland. Derde moeder Rianne bracht onder meer de KWPN hengsten Kroongraaf en Candy Surprice.

Ook Mylord Chase MK Z (Mylord Carthago x Concorde) kwam nog boven de 600 euro. De nieuwe Nederlandse eigenaar betaalde 6200 euro voor het hengstveulen.

Bron Horses.nl