Vaderland-zoon Versace B prijstopper Westfaalse Online Veulenveiling

Op de Westfaalse Online Veiling voor veulens maandagavond werd een zoon van Vaderland de prijstopper. Versace B was 20.000 euro waard en is naar Nederland verkocht. Vooral de veulens uit succesvolle moederlijnen waren gewild. Er was grote belangstelling uit het buitenland, de biedingen kwamen van over de hele wereld. 18 veulens wisselden uiteindelijk van eigenaar. Gemiddeld investeerden de bieders 8.403 euro.

Het populairste veulen van de avond was een zoon van Vaderland (v.Vitalis), die zichzelf in de picture zette met een fantastisch optreden. Versace B schitterde niet alleen met zijn aansprekende bewegingspotentieel. Zijn moederlijn wekt veel hoop voor de toekomst van deze hengstenaanwinst. Zijn moeder, Francine B van Fidertanz is de volle zus van de voormalige kampioenshengst Flanagan, die zeer succesvol was in internationale Grand Prix-wedstrijden. Een halfbroer van deze twee is de For Romance-zoon For Dance, die ook bekend is uit de fokkerij en sport.

Picasso

Het populairste veulen onder de springpaarden was de Pegase van’t Ruytershof-zoon Picasso. Zijn moeder Karamia is de volle zus van de uitmuntende springende Karajan, die internationaal succesvol is onder het zadel van Marco Kutscher. Voor 12.000 euro werd dit zeer interessante hengstveulen verkocht. De zoon van de succesvolle Bellini Royal Bengalo-Fire was na een spannend biedduel 11.500 euro waard voor zijn nieuwe eigenaren.

Tilda

Het populairste merrieveulen komt uit het springcircuit en komt ook uit een eersteklas moederlijn. Tilda van Tangelo v.d. Zuuthoeve x Contender is de halfzus van de gekeurde Master (v.Mylord Carthago). Dit merrie veulen leidde tot een interessant biedingsduel tussen Zwitserland en Argentinië. Klanten uit Zwitserland verzekerden de bruine merrie voor 10.500 euro.

Al met al was de belangstelling voor Westfaalse veulens uit het buitenland groot. Talloze pre-bids kwamen van over de hele wereld, bijvoorbeeld uit Argentinië of Mexico. Vier veulens zullen uiteindelijk buiten Duitsland opgroeien. Onder de gelukkige kopers waren klanten uit Nederland, Estland en België.

Bron: Persbericht