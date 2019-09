1.000.000 dollar voor zevenjarige ruin in ‘The Ten’-veiling

Na drie succesvolle edities van de exclusieve springpaardenveiling The Ten (met tien paarden) nam Tal Milstein zijn veiling dit jaar mee naar Amerika. Op de American Gold Cup in North Salem veilde de handelaar gisteren tien paarden en het succes werd nog groter in Amerika. Voor de zevenjarige ruin Cachemire de Braize (Quality Touch x Jaguar Mail), die in het afgelopen seizoen internationaal bij de jonge paarden sprong, werd een miljoen dollar betaald. In totaal brachten de tien paarden 4.370.000 dollar op.

Bijna 4,5 miljoen dollar voor tien paarden. Alle tien de jonge springpaarden gingen over de twee ton, naast Cachemire waren er nog twee duurder dan een half miljoen. 750.000 dollar werd betaald voor de merrie Bettina des Celtes (New Boy de Logerie x Cumano), een achtjarige 1,45m geklasseerde merrie. 560.000 dollar was er voor Venus du Touney (Quite Easy x Damiro), een tienjarige 1,45m geklasseerde merrie.

120.000 dollar voor Kevin Babington Foundation

Voor de Kevin Babington Foundation werd er 120.000 dollar opgehaald. Dat bod was er namelijk voor de negenjarige merrie Fairy Tale (Landino x Hamlet), die werd geveild voor dit goede doel.

Alle prijzen

Luke Skywalker (Lord Z x Clinton): 230.000 dollar

Intro L (Kojak x Rubert R): 210.000 dollar

Cachemire de Braize (Quality Touch x Jaguar Mail): 1.000.000 dollar

Nathan di Cantero (Bisquet Balou van de Mispelaere x Cambito vd Helle): 400.000 dollar

Venus du Touney (Quite Easy x Damiro): 560.000 dollar

Insider BH (Chellist x Heartbreaker): 330.000 dollar

Hilco (Singapore x Lupicor): 360.000 dollar

Marquis le Beau Courally (Cabrio vd Heffinck x Quidam de Revel): 230.000 dollar

Bettina des Celtes (New Boy de Logerie x Cumano): 750.000 dollar

Hyacinth MG (Lasino x Carolus II): 300.000 dollar