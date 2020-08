118.000 euro voor Olivia Odeveld bij BWFA veiling

Gisteravond was de 6-jarige Olivia Odeveld (v. Cicero Z van Paemel) de prijstopper van de BWFA veiling die gehouden werd bij bij de Sea Coast Stables in het Belgische Gavere. De merrie ging voor 118.000 euro van de hand. Geïnteresseerden konden online bieden en er was een select gezelschap aanwezig.