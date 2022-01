140.000 euro voor 3e fase BWP-hengst Try Me-K van Kattenheye

Bij de BWP hengstenveiling kwamen 20 jonge BWP hengsten onder de hamer, waaronder een aantal doorverwezen paarden. De topper was Try Me-K van Kattenheye die voor maar liefst 140.000 euro van stal wisselde. De driejarige voshengst komt uit de lijn van 1m60 merrie Banda de Hus. Try Me-K is aangewezen voor de derde fase van de BWP hengstenselectie.

Voor 94.000 euro ging Talifax van ’t Roth (Halifax van ’t Kluizenbos x Calipso III) over de toonbank. Ook Talifax werd eerder vandaag aangewezen voor de 3e fase van de BWP hengstenkeuring. Deze hengst was in bezit van de Nederlandse Asbo BV.

Talifax van ’t Roth. Foto: BWP.

Er werd 82.000 euro betaald voor Notting Hill S (v. Cornet Obolensky), die uit de moeder van Nevados S komt. Tolkien VGW (Nixon van ’t Meulenhof x Elvis ter Putte) ging voor 80.000 naar een nieuwe eigenaar. Ook deze twee hengsten zijn naar de derde fase van de BWP hengstenselectie verwezen.

Uitslag en collectie

Bron: Horses.nl