140.000 euro voor Baloubet-dochter op Holsteiner Highlight Sales

Een Duits-Deens consortium heeft op de Holsteiner Highlight Sales op het Springflutfestival in Hörup diep in de buidel getast voor Heroika HAS (Baloubet du Rouet x Casall). De zevenjarige Holsteiner-merrie bracht 140.000 euro op en gaat haar verdere opleiding voorzetten onder het zadel van Teike Carstensen.