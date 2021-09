145.000 voor Heartbreaker veulen op Fences veiling

Op 1, 2, 3, 4 en 5 september organiseerde Fences veilingen voor veulens en springpaarden. De veilingtopper van deze Franse reeks veilingen werd afgelopen vrijdag afgeslagen. Het hengstveulen High Level Devil Z (v. Heartbreaker) ging van de hand voor 145.000 euro. Volgens de organisatie was dit bedrag een wereldrecord. High Level Devil Z komt uit de moeder van Emerald en Diamanthina.

Afgelopen woensdag werd het hoogste bedrag betaald voor de driejarige schimmel Morgex Sitte (v. Greco Sitte). De hengst werd voor 52.000 euro verkocht.

56.000 euro

Op donderdag was Image du Breuil (v. Conthargos) de veilingtopper. De driejarige Frans gefokte hengst vertrekt voor 56.000 euro naar Marokko. Op die avond werden ook de veulens duur verkocht. Voor het merrieveulen Come On Devil Z (v. Chacco-Blue) werd 54.000 euro neergelegd. Dit bedrag werd ook betaald voor het BWP hengstveulen Spark vd Bisschop (v. Diamant de Semilly), die in handen van een Zwitserse koper viel.

160.000 euro voor KWPN’er Naminka

Op vrijdag kwamen er 29 springpaarden onder de hamer. De driejarige KWPN’er Naminka (v. Cornet Obolensky) werd het duurste paard van de avond. Kopers uit Zwitserland hadden 160.000 euro over voor de schimmel. Voor de driejarige Corvette van Schuttershof Z (v. Cornet Obolensky) werd ook meer dan 100.000 euro neergeteld. De hengst bracht 120.000 euro op.

46.000 euro

Gisteravond werden er 34 veulens geveild. Voor het hengstveulen Stretto vd Donkhoeve (v. Chaiton F Z) werd het meeste geld betaald. De BWP’er werd verkocht voor 46.000 euro.

Bron: Horses.nl