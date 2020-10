150.000 euro voor zoon van Cornet Obolensky in Holsteiner rijpaardenveiling

Combat SR (v. Cornet Obolensky) zat in de top 10 bij de Bundeschampionate en werd na een biedingenstrijd in de Holsteiner rijpaardenveiling als duurste afgeslagen. De vijfjarige donkerbruine hengst, die bij meerdere stamboeken is goedgekeurd, leverde 150.000 euro op.



Voor Zamantha (v. Zuccero) werd 67.000 euro betaald. De driejarige merrie blijft in Duitsland. Nog drie paarden kwamen op of over de grens van 50.000 euro. De eveneens driejarige merrie Casablanca (v. Charlston) werd voor 58.000 euro afgeslagen, Cool Celeste (v. Colman) ging voor 50.000 euro onder de hamer en Allegro DKG (v. Adagio de Talma) leverde 55.000 euro op.



32.671 euro gemiddeld

De rijpaardenveiling leverde in totaal ruim een miljoen euro op. Van de 33 kavels werden er 32 verkocht voor een gemiddelde prijs van 32.671 euro. Alleen de relatief bescheiden geprijsde Goldjunge (Goldfever I x Caspar) is naar Nederland verkocht. De meeste paarden blijven in Duitsland, vier maken de oversteek naar de Verenigde Staten.

Bron: Holsteiner Verband