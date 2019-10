17.500 euro voor palomino D-pony Golden East

Zaterdag 5 oktober stond de Elite Dressage pony sales op het programma in Zoelen. In totaal verschenen 25 pony's onder de veilinghamer. De veilingtopper bleek de vijfjarige palomino-ruin Golden East (Golden State x Going East), die voor 17.500 euro werd afgeslagen.

In totaal is 75% van de collectie verkocht op deze veiling, die haar derde editie afgelopen zaterdag had.

Boven de 10.000 euro

Naast Golden East werden nog twee pony’s voor meer dan tien duizend euro verkocht. Zo werd er 14.000 euro geboden op de achtjarige ruin Oosting Eyecatcher (Heitrak’s Marvin x Verona’s Bo-Gi), die onder Anouk Schothorst werd uitgebracht in de klasse Z2.

Een Belgische koper is voor 13.000 euro de nieuwe eigenaar van de driejarige d-pony Meedenblik’s Gentleman (Speyksbosch Dickens x Compagnon’s Humphrey)

Jonge pony’s

Er werden op de veiling ook een aantal 2,5-jarige pony’s geveild. Zo werd de Meedenblik’s General-zoon afgeslagen voor 5.500 euro en de C-pony Simba (Meedenblik’s General x Linde Hoeve’s Elegant) werd 4.000 euro betaald.

De duurste B-pony was de driejarige Nijenklooster’s Ardanwen (Vikarien’s Jolyan x Skywood Sea Urchin) die 3,750 euro opleverde.



Bron: Horses.nl/EDPS