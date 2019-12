19 miljoen omzet op PSI-veiling, RS2 koopt halfzus van Total US voor 955.000 euro

De 40ste editie van de PSI-veiling is er een voor de boeken: een omzet van dik 19 miljoen euro, vier paarden van meer dan een miljoen en een gemiddelde prijs van bijna vier ton (springpaarden: 398.333 euro / dressuurpaarden: 383.960 euro). Topper van de veiling werd de vierjarige V-Plus Gold (Vivaldi x Fürst Romancier), die voor 1.350.000 euro werd afgeslagen aan de Luxemburgse stal Dressage Grand Ducal. RS2 Dressage deed ook weer aankopen in Ankum: voor 955.000 euro werd de vijfjarige halfzus van Total US aangeschaft: Zantana (v. Zonik).

Naast de niet-goedgekeurde hengst V-Plus Gold, brachten nog drie paarden meer dan een miljoen euro op. Twee springpaarden en een dressuurpaard. 1.250.000 euro was er voor de zesjarige Chacco’s Lando (Chacco-Blue x Lando), die uit de stam van Ukato komt. Precies een miljoen werd betaald voor een tweede Chacco-Blue: Chadonia PS (Chacco-Blue x Chicago Z). Deze zevenjarige merrie sprong al 1,40m met Phillip Rüping.

Nog twee Chacco-Blues voor 770.000 euro

Twee andere Chacco-Blue gingen allebei voor 770.000 euro van de hand: Chalouries PS (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet) en Chato-Lou PS (Chacco-Blue x Cento).

Twee halfzussen van Total US brengen 2 miljoen op

De moeder van Total US bracht twee miljoen in het laatje. 1.050.000 euro was er voor de vierjarige merrie Brisbane (Bordeaux x Sir Donnerhall I). Net zoals de vijfjarige Zantana, komt deze merrie uit Sondra (Sir Donnerhall x Don Schufro). Brisbane werd aangeschaft door Harmony Sport Horses van Leslie Malone. RS2 Dressage kocht weer een Zonik in Ankum. De vorige Zonik-aankoop, Zum Glück RS2, was zeer succesvol. Hij werd dit jaar met Robin van Lierop Bundeskampioen.

For Romance II voor zeven ton geveild, blijft ter dekking bij PS

For Romance II (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I), die op de Duitse hengstenkeuring de aandacht trok met zijn zonen, werd geveild voor 700.000 euro. Hij werd naar Amerika verkocht, maar blijft nog wel ter dekking bij Paul Schockemöhle, werd direct medegedeeld op de veiling. 700.000 euro was er ook voor de vierjarige Bundeskampioene Saniola (San Amour x Fürst Romancier), die naar Zwitserland gaat.

