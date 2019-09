21.000 euro voor duurste veulen bij ESI veulenveiling

De kopers legde gemiddeld 10.000 euro voor een veulen neer en totaal bracht de veiling 921.700 euro op.

Cash is gefokt door de familie Kuper uit Werlte. Het hengstenveulen vertrekt naar een nieuwe Belgische eigenaar. Het duurste veulen komt uit de moederlijn van Calido I.

Er waren fokkers uit binnen- en buitenland naar hengstenhouderij Klatte gekomen om een veulen op de kop te tikken. 37 van de 95 veulens vonden een buitenlandse eigenaar. De veulens werden verkocht naar Amerika, België, Mexico, Denemarken, Brazilië, Zweden en Polen. Er werden zes veulens aan Nederlandse fokkers verkocht. Een Nederlandse fokker betaalde 11.000 euro voor het merrieveulen Orola (v. Quabri de l’Isle).

Bron: Horses.nl/St-Georg

