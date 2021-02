22.000 euro voor 3-jarige ponyhengst van D-Power AT

Op de eerste editie van de Youngster Online Auktion was er veel interesse voor de pony's. De driejarige goedgekeurde hengst Dalmas (D-Power AT x FS Don't Worry) werd voor 22.000 euro afgeslagen. De Westfaals-gefokte rijpony is verkocht aan een familie in Münster en gaat een carrière in de sport tegemoet.

De driejarige merrie Dreamlight S (Datin AT NRW x The Breas My Mobility) leverde 17.000 euro op. De valkkleurige merrie overtuigde in beweging en is aangeschaft door een jonge amazone, die zich richt op het opleiden van dressuurpony’s.



De driejarige goedgekeurde Desparini L (Dreiklang AT x FS Champion de Luxe) is voor 15.000 euro aangeschaft door Oostenrijkse kopers.

Gemiddeld 9.000 euro

Op de Youngster Online Auktion werden 24 rijpony’s uit de jaargangen 2017 en 2018 aangeboden. Daaronder enkele goedgekeurde hengsten en interessante merries. 23 van de 24 aangeboden pony’s werden verkocht en leverden gemiddeld 9.000 euro op.

Bron: Züchterforum