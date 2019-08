22.000 euro voor veilingtopper in Baden-Württemberg

De Riedlinger veulenveiling in Baden-Württemberg verliep donderdagavond zeer succesvol. De veiling werd voor de 62e keer georganiseerd. Bij deze editie werden er 48 veulens verkocht tegen een nieuw recordgemiddelde van 7610 euro. Het hoogste bod was voor For Remember (v. For Romance I), die voor 22.000 euro naar Zwitserland gaat.

For Remember is gefokt door Thomas Hagmann. De moeder en grootmoeder van het hengstenveulen waren succesvol in de Duitse klasse S.

21.000 euro

Future Star was het tweede duurste veulen van de veiling en stamt ook af van For Romance I. Christian Harscher fokte dit veulen, die in Duitse handen blijft en voor 21.000 euro naar Hamburg werd verkocht.

Kopers

Kopers kwamen uit binnen- en buitenland om zich te verzekeren van een veulen. Er kwamen twee springtalenten in Amerikaanse handen. Het merrieveulen Basita (Balou du Rouet x Diarado) werd afgeslagen voor 9.000 euro. Voor het merrieveulen Naomi (Nekton x Larimar) werd 8700 euro geboden.

Tevreden

De marketingmanager Norbert Freistedt kijkt positief terug op de veiling. Freistedt: ”Ik ben tevreden met de goede verkoopcijfers en denk dat we zowel de verkopers als de kopers tevreden konden stellen. We konden rekening houden met de traditie van de veulenmarkt in Riedlingen.”

