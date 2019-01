24.000 euro voor embryo van Catoki x Diamant de Semilly

Er werden in de Horse Auction Belgium in het Sentower Park zaterdag naast paarden ook zes embryo's geveild van de Flanders Foal & Embryo Auction. De topper van deze veiling werd voor 24.000 euro verkocht aan Peter Charles van de Heathcroft Farm. Dit is een embryo van Catoki x Diamant de Semilly met als grootmoeder Grand Prix-merrie Townhead Imagine de Muze.