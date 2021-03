240.000 euro voor Fürstenball-ruin

Op de hybride veiling (in de zaal in Warendorf en online) van Sportpferde Scholz bracht First Choice (Fürstenball x De Niro) afgelopen zondag het meeste geld op. De negenjarige ruin blijft voor 240.000 euro in Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Die Lütte (Casall x Calido I). Deze tienjarige springgefokte merrie, die zowel in het springen als de dressuur is uitgebracht, leverde 185.000 euro op.

Derde boven een ton

Het derde paard dat meer dan een ton opbracht was First Touch (Rock for You x Samba Hit I). Deze zesjarige merrie werd afgeslagen voor 125.000 euro. Bij de tienjarige ruin Christ Junior (Christ x Wesley) viel de hamer bij 92.000 euro.

Bron: Horses.nl