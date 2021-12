Op de eerste editie van de Excellence Auction van springruiter François Mathy werd het meeste geld betaald voor Furious du Bidou (Vigo Cécé x Aiglon Rouge). Deze zesjarige ruin werd afgeslagen voor 240.000 euro en vertrekt voor dat geld naar Italië.

Naast de veilingtopper bracht nog een paard meer dan twee ton op: Kwartstone de Bargette (Diamant de Sémilly x Out of Touch). Deze vijfjarige ruin kwam voor 225.000 euro in handen van kopers uit de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl