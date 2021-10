305.000 euro voor Hannoveraner kampioen

Op de 138ste Elite Auction Online, is de driejarige Sedamo K (v. Secret) afgeslagen voor 305.000 euro. De Hannoveraner kampioen en vierde-prijs-winnaar op het Bundeschampionat, werd na een biedingenstrijd tussen 12 potentiële kopers verkocht naar een trainingsstal in Nordrhein Westfalen. De gemiddelde prijs op de veiling liep op naar 40.943 euro, over 79 paarden.