310.000 euro voor Danone-zoon op veiling Klosterhof Medingen

Op Klosterhof Medingen kwamen 22 rijpaarden en 26 veulens onder de hamer. Bij de rijpaarden - die in leeftijd varieerden van drie tot acht jaar oud - gingen maar liefst acht paarden voor een ton of meer over de toonbank. Het duurste paard was de vierjarige Donnybrook (Danone x Hohenstein) die voor 310.000 in Duitsland blijft. Bij de veulens werd Dreambay (Damaschino x Fidertanz) voor 70.000 euro afgeslagen.