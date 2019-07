33.000 euro voor veilingtopper Hannover

De vierjarige Semino Ju (Scolari x Fürstenreich) was afgelopen weekend de topper op de Sommerauktion van het Hannoveraner Verband. De vos werd verkocht voor 33.000 euro aan een Spaanse koper.

Cecile S (Cascadello I x Contendro I) was met 26.00 euro het duurste springpaard op de veiling. De merrie werd per telefoon gekocht door een Belgische koper.

Omzet

Er werden in totaal 48 paarden aangeboden op de veiling en daarvan werden er 47 verkocht, waarvan 22 in Duitsland en 25 naar naar andere landen. De gemiddelde prijs per paard kwam uit op 16.329,78 euro en er werden vier paarden voor 25.000 euro of meer verkocht.

De totale omzet van deze veiling bedroeg 767.5000 euro.

Volledige lijst

Bron: St-Georg