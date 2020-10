40.000 euro voor Heartbreaker-embryo op Horseman Elite Auction

Een embryo van Heartbreaker was gisteren op de Horseman Elite Auction de veilingtopper van de avond en vertrok voor 40.000 euro naar Frankrijk.

Op de veiling kwamen zeven embryo’s en tien veulens onder de hamer. Verder wisselden een 3-jarige, 8-jarige en een 15-jarige merrie van eigenaar. De kopers kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten, België, Italië, Engeland, Spanje, Frankrijk en Zweden.

Celebrate with Picobello Z

Het tweede duurste veulen was de hengst Celebrate with Picobello Z (v. Conthargos). Het veulen is voor 32.500 euro verkocht aan kopers uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: Horses.nl