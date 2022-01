41.900 euro voor jaarlingmerrie van Chacco Blue

Op de Ekestrian Showjumping No Reserve Price Auction is een jaarlingmerrie van Chacco Blue uit de internationale 1,45m-merrie Balida de Baloubet (Baloubet du Rouet x I Love You) voor 41.900 euro afgeslagen. Daarmee werd de merrie, die uit dezelfde moederlijn als Paladin des Ifs en Ascot des Ifs komt, het duurst verkochte paard van de veiling.