42.000 euro voor 5-jarige Pepperoni van ’t Meulenhof

Pepperoni van 't Meulenhof (Bamako de Muze x Quidam de Revel) is op de ET Auction voor 42.000 euro afgeslagen. De merrie, die net als de nummer twee van de veiling voorkomt uit de bekende De Muze-lijn, verhuist voor dat bedrag naar Brazilië.

Pepperoni van’t Meulenhof komt uit een bewezen moederlijn. Moeder Narcotique de Muze IV (mv. Chin Chin) sprong zelf op 1,50m-niveau en bracht tot dusver al negen (!) internationale springpaarden en drie goedgekeurde hengsten. De merrie komt uit de bekende merrie Qerly Chin, de aanvoerder van de De Muze-lijn.

Tweede De Muze

Perseus de Muze (Cera d’Ick x Quidam de Revel) is voor 40.000 euro aangeschaft door een Russische koper. De BWP-goedgekeurde hengst komt, zoals zijn naam al doet vermoeden, ook uit de lijn van Qerly Chin.

Bijna 19.000 euro

De veiling was in totaal goed voor 558.250 euro. Met in totaal dertig veilingpaarden komt het gemiddelde daarmee uit op bijna 19.000 euro.

