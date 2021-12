42.000 euro voor Halifax van het Kluizebos-zoon op Auction Mechelen

Gisteravond was Ti Corazon d'O (v. Halifax van het Kluizebos) de veilingtopper bij het tweede deel van Auction Mechelen. De tweejarige hengst werd voor 42.000 euro afgeslagen en vertrekt naar Ierland.

Op de eerste dag van de veiling in België werd er het meest geld betaald voor Nemerald op den Hout (v. E-Glinton Z). De driejarige hengst werd voor 74.000 euro verkocht naar Polen.

Buitenlandse belangstelling

Gisteravond was er veel buitenlandse belangstelling voor de jonge springpaarden. Kopers uit Ierland, Zweden, Frankrijk, Portugal, Polen, Marokko, Canada, Zuid-Afrika en België verzekerden zich van een jong talent.

40.000 euro voor Emerald-dochter

Het tweede geld werd betaald voor de tweejarige Tismeralda L-H-E (v. Emerald). Voor de merrie werd 40.000 euro neergelegd door een koper uit Zweden.

Nederlandse kopers

Drie paarden werden aangeschaft door Nederlandse kopers. De tweejarige BWP’er Tuntutuliak vd Meerhoeve (v. Opium JW van de Moerhoeve) ging van de hand voor 14.500 euro. Voor de Verdi-zoon Nasser had een Nederlander 13.500 euro over. De bij Zangersheide geregistreerde Chellano van de Watering Z (v. Chellano Alpha Z) ging over de toonbank voor 9.000 euro.

Bekijk hier de prijzen

Bron: Horses.nl