44.000 euro voor embryo’s van Chacco Blue en Baloubet du Rouet

De derde editie van de Flanders Embryo Auction in de Arabische Emiraten heeft de vorige twee - toch ook succesvolle - veilingen op alle fronten overtroffen. Negentien van de 21 ongeboren veulens uit voortreffelijke merrielijnen werden voor 369.000 euro verkocht en de gemiddelde prijs steeg naar ruim 19.400 euro. Uniek was de strijd ter plekke om de embryo’s van Chacco Blue en Baloubet du Rouet, die allebei voor 44.000 euro afgeslagen werden.

Na twee rustige indoorveilingen op de schitterende Sharjah Equestrian & Racing Club vond de veiling vrijdagavond 25 januari voor het eerst buiten plaats en was de sfeer overweldigend door al het Arabische publiek. De missie om meer embryo’s ter plekke te verkopen, slaagde met twaalf verkopen. Drie werden via het online biedsysteem verhandeld en vier per telefoon.

Al Shiraa Stables

De 18.000 euro voor nummer één Comme il faut x Kannan x Guidam, kleinzoon van de 1.60m Grand Prix merrie Pristanna, was een sterke start en een fantastisch debuut voor de Belgische inbrenger Karel Cox die dit weekend op Jumping Amsterdam rijdt. De veiling werd even rustig, tot de Al Shiraa Stables bij twee embryo’s toesloeg en onder meer de Cornet Obolensky x Oklund uit Michael Whitakers 1.60m Grand Prix merrie Wildrose voor 20.000 euro kocht.

Twee van 44.000

Junior amazone Claudia Imperiale en haar vader kochten afgelopen edities al meerdere embryo’s via hun Portugese wedstrijdruiter Joa Marquilhas en waren nu zelf ter plekke om er vier vast te leggen. Voor 44.000 euro hadden ze het laatste bod bij veilingmeester Dirk Zagers op de Baloubet du Rouet x Cornet Obolensky uit de Roosakker-stam, tot enige teleurstelling van Sultan Mohammed Khalifa al Yahya’ie, de leidinggevende van de club. Zelf kocht hij er vier, net als afgelopen twee jaar. Daaronder de Chacco Blue x Lux voor 44.000 euro, gefokt uit de halfzus van de 1.60m GP hengst Vingino. Voor de Emerald x Eros Platiere had de Sultan 30.000 euro over.

Vanuit Zwitserland kwam het winnende bod van 28.000 euro voor de Big Star uit de 1.60m GP merrie Sissi van Schuttershof, de volle zus van Kashmir van Schuttershof.

Vertrouwen

Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts, initiatiefnemers van de embryoveiling, blikken opnieuw met een zeer goed gevoel terug. “Er was echt strijd tussen die dure. We dachten dat ze voor zo’n 25.000 euro zouden gaan, maar dit was fantastisch. Er is ook naar Saudi-Arabië, Oostenrijk en Frankrijk verkocht en online ook één naar de Emiraten. Er is vertrouwen en dat merk je op alle fronten”, vertellen ze.

Vertrouwen is ook het sleutelwoord van de Sultan. “Er zijn meerdere redenen waarom de veiling nog succesvoller is. De mensen hier weten steeds beter wat het inhoudt. In het eerste jaar weten ze nog niet wat ze kopen. Een embryo? Wat is een embryo? Ik kreeg veel vragen en kon de geboren veulens nu via video laten zien en uitleggen waar ze opgroeien. Die van mij staan in de opfok bij Luk Van Puymbroeck. Daar ben ik nu twee keer onaangekondigd geweest, met enkel een telefoontje op de dag zelf dat ik eraan kwam. Ze verkeerden in zeer goede conditie. Ik laat zelfs mijn merries met veulens uit Frankrijk daarheen brengen.”

“Een plus is ook de goede verzekering. Bij een veulen dat niet levensvatbaar is, krijg je het geld zeer snel terug. Dat wekt ook vertrouwen. Je ziet dat steeds meer mensen van hier gaan meebieden. Dat had even tijd nodig. Ze beginnen zich te verdiepen in de merrielijnen en weten wat ze wel en niet willen kopen. De embryo’s zijn allemaal goed gefokt, maar een stuk of drie, vier zijn echt heel bijzonder qua pedigree en die gingen ook het duurst. Nog een paar jaar en dan zijn de eerste van mij onder het zadel. Ze zullen hun eerste opleiding in België krijgen en daarna naar Sharjah komen. Dan kijken we welke ruiter erbij past, of ze verkocht worden of dat het een potentieel Grand Prix paard is. Die laatste houden we natuurlijk”, lacht hij.

Bron: Persbericht