460.000 euro voor Cornet Obolensky-zoon bij Aloga Auction

Bij de Aloga Auction, een initiatief van springruiters Bertram en Harry Allen en Maxi Lill, was Coropeggio (Cornet Obolensky x Arpeggio) de absolute veilingtopper. De zesjarige in Westfalen goedgekeurde hengst werd dinsdagavond in Sentower Park voor 460.000 euro afgeslagen aan kopers uit Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Corazon (Centurio x Heartbreaker). Deze zevenjarige ruin leverde 350.000 op. Het derde paard dat meer dan drie ton opbracht was Viblue (Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue). Deze zesjarige hengst was als 2,5-jarige met 95.000 euro de topper op de PS online veiling. Nu bracht hij 330.000 euro op en kwam voor dat geld in handen van Belgische kopers.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl