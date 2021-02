48.500 euro voor Franklin-zoon in Poolse veiling

Frederic (Franklin x Weltstein) leverde op de TC Elite Auction in Polen met 48.500 euro het hoogste bedrag op. Voor dat bedrag blijft de driejarige hengst in Polen. Het één na hoogste bedrag van 43.500 euro werd neergelegd voor de AES-goedgekeurde hengst Rex van den Bisschop (Di Cantero van ter Hulst Z x Nabab de Rêve).

De Pools-gefokte Frederic komt uit een volbloed-merrielijn. Grootmoeder Juntaria xx leverde in combinatie met de Hannoveraanse hengst Weltstein (Weltmeyer x Rubinstein I) de merrie Just for Me, de moeder van Frederic.

Bewezen merrielijn

Rex van den Bisschop komt uit een bewezen merrielijn. Zijn grootmoeder is de bekende Usha van ’t Roosakker (Chin Chin x Major de la Cour). Rex’ moeder Evita van ’t Roosakker leverde al tien internationale springpaarden. De vierjarige hengst kwam via de Poolse veiling in Belgische handen.

33.000 euro voor Revolution-zoon

Voor de vierjarige Red Revolution (Revolution x Dancier) werd 33.000 euro betaald. Red Revolution komt uit een Hannoveraanse merrielijn. Zijn moeder Delicia (Dancier x Wolkenstein II) is een volle zus van de bij het DWB goedgekeurde hengst Blue Hors Dancetto.

Frederic:

Rex van den Bisschop:

Red Revolution:

Complete uitslag.

Bron: Horses.nl