49.000 euro voor merrieveulen van Vitalis

Op de DWB World Cup veiling kwamen afgelopen weekend in Herning 19 veulens onder de hamer. Felicia (Vitalis x Donnerhall) bracht het meeste geld op. Dit merrieveulen kwam voor 49.000 euro in handen van Deense kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Worres Nikita (Glamourdale x Franklin). Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 40.000 euro en blijft, net als de veilingtopper, in Denemarken. Duurste hengstveulen was Overgaard´s Springfield (Springbank II x Blue Hors Zack). Hij leverde 25.000 euro op en blijft ook in Denemarken.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl