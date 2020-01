50.000 euro voor veilingtopper Horse Auction België

Afgelopen zaterdag vond de zesde editie van de Horse Auction plaats in het Sentower Park in Oudsbergen. Het hoogste bedrag werd betaald voor de schimmel Governor (v. Ghost Z), die voor 50.000 euro in Belgische handen bleef. De organisatie van deze veiling was in handen van Michel Spaas, Cristophe Gijbels, Kevin Gielen en Lore Penders. De avond stond in het teken van een top selectie van jonge paarden en een geweldige sfeer.