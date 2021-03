500.000 dollar voor Harley VDL-dochter op WEF veiling

Gisterenavond was de 7-jarige VDL High Five (v. Harley VDL) de veilingtopper bij de WEF Sport Horse Auction. Een koper legde 500.000 dollar neer voor de bij Zangersheide geregistreerde merrie. De veiling werd georganiseerd door VDL Stud in samenwerking met de mensen van het Winter Equestrian Festival in Wellington.

Er werden twaalf springpaarden verkocht. De totale opbrengst van de veiling was 2.830.000 dollar. Gemiddeld bracht een paard 235.000 dollar op.

‘Spannend of veiling door kon gaan’

”Wij kijken terug op een zeer succesvolle veiling. Door de coronasituatie was het in eerste instantie spannend of de veiling door kon gaan. In overleg met de mensen van de WEF kon de veiling onder strikte voorwaarden gehouden worden. Naast de live-veiling werd gisteravond ook de mogelijkheid geboden om online biedingen te doen via het veilingsysteem van WE Auction en ClipMyHorse.”

Nog vier paarden boven 300.000 dollar

Naast VDL High Five werd er voor nog vier paarden meer dan 300.000 dollar geboden. Harley VDL-nakomelingen waren populair. Voor de Harley VDL-zoon Jesmond VDL werd 360.000 dollar betaald. VDL Lovely Boy (v. Arezzo VDL) en VDL Ironic (v. Carrera VDL) gingen beide van de hand voor 310.000 dollar.

Bron: Horses.nl/VDL Stud