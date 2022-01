62.000 euro voor ongeboren kleindochter van Weihegold OLD

Het jaar is goed begonnen voor Global Dressage Auction. De absolute smaakmaker van de exclusieve embryoveiling werd het ongeboren veulen van Ellis uit de dochter van Weihegold OLD. Voor maar liefst 62.000 euro vertrekt dit embryo naar Denemarken.

“Dit is echt een fantastisch begin van het veilingjaar voor Global Dressage Auction. Een jaar geleden zijn we pas begonnen met dit veilingplatform en van zo’n klapper konden we alleen maar dromen. Het doel is om de beste dressuurgenen beschikbaar te stellen en om deze internationaal te vermarkten, en dat is opnieuw gelukt”, reageert een zeer tevreden Koos Poppelaars.

‘Enorm blij met de aankoop’

Het bleef lang spannend, meerdere bieders uit Duitsland, Denenmarken, Nederland, Colombia en Amerika hadden het gemunt op het ongeboren veulen van Ellis uit Aweih (v. Apache), de dochter Weihegold OLD. Het beslissende bod van 62.000 euro kwam uiteindelijk uit Denemarken van Lone Bøegh Henriksen, de eigenaresse van HP Horses. Zij investeerde in dit zeer exclusieve embryo. “We hebben al zo veel succes met deze moederlijn gehad, waaronder Total Hope en een andere dochter van Weihegold die wij gebruiken in de fokkerij, dus wij zijn enorm blij met deze aankoop.”

Negen voor 10.000 of meer

Kavels van onder andere de tophengsten van Glock’s Toto Jr., Vitalis, Vivaldi brachten eveneens hele mooie prijzen op. In totaal gingen negen van de dertien embryo’s voor 10.000 euro of meer van de hand. Gemiddeld brachten de ongeboren veulens ruim 16.000 euro op. Er waren kopers uit Nederland, België, Ierland, Frankrijk, Zweden. De ingevroren embryo’s waren minder in trek, deze zijn niet verkocht.

Nog drie veilingen

Het team van Global Dressage Auction kijkt na een succesvolle avond ook alweer vooruit. Er staan voor dit jaar nog drie veilingen meer gepland. Binnenkort volgt daarover meer informatie.

Voor alle resultaten gaat u naar de website van Global Dressage Auction.