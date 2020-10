6e Youhorse.auction: Verzameling van ruwe diamanten

Wie in de paardenbranche zit, weet dat het najaar misschien wel het beste moment is om een ruwe diamant te kopen. De stallen bij de fokkers staan vol en jonge aanwas komt van de wei en heeft onderdak nodig tegen de regenachtige herfstdagen en koude winter in Nederland en België. Interessante paarden komen op de markt en daar speelt Youhorse.auction op in. Ook laat geboren veulens zijn opgenomen in de zesde collectie van dit jaar. Van 10 tot en met 13 oktober worden ze online geveild.

Alan Waldman en Mario Everse hebben veulens en jonge paarden van twee-, drie- en vier jaar geselecteerd. Gefokt uit goede merrielijnen, waar het nodige van verwacht mag worden.

Interessante groep veulens

De online veiling van de 18 veulens loopt op maandagavond 12 oktober al af. “Een heel interessante groep veulens die te jong waren voor de eliteveilingen in Nederland en België. De fokkers hopen ze natuurlijk later terug te zien in de sport of dat iemand er in de fokkerij veel plezier aan beleeft”, vertellen Alan Waldman en Mario Everse.

Jonge springpaarden

Ruwe diamanten zitten ook zeker in de collectie met 37 twee- tot en met vierjarige springpaarden, waarvan de veiling op dinsdagavond 13 oktober afloopt. “De meesten komen zo uit de wei, lieten we vrijspringen en hebben we op de film en foto gezet. Ongetrainde paarden dus, maar zo zie je wel de natuurlijke kwaliteit. What you see is what you get. Onze ervaring is dat zulke paarden thuis alleen maar meevallen! Enkele paarden zijn zadelmak, dus er zit ook wat bij waar je zo mee aan de slag kan.”

Bewezen stammen

Opvallend is dat vrijwel alle veilingpaarden uit bewezen sportstammen komen. Zo wordt de befaamde Roosakker-merrielijn opnieuw vertegenwoordigd en hebben sommige moeders zelf Grand Prix gesprongen of leverden ze al nakomelingen op Grand Prix niveau. De collectie staat online op www.youhorse.auction. Bieden kan vanaf zaterdag 10 oktober om 12.00 uur.

Bron: Persbericht