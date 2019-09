70.000 euro voor For Pleasure-zoon

Gisteravond is de ESHA veiling afgetrapt met de gereden springpaarden. Nog heel de week worden er veilingen gehouden in Schijndel. Gisteravond de veilingtopper een zoon van For Pleasure, die voor 70.000 euro werd afgeslagen.

De hengst Four Seasons, een driejarige bij AES goedgekeurde For Pleasure-zoon die voor 70.000 euro naar Ierland gaat. Het één na hoogste bedrag werd betaald voor de zesjarige I-Berlin, deze bracht € 62.000 op de klok. De relatief onervaren schimmel is van Berlin uit een moeder van Cash.



Vijfdaagse veiling

Vanavond werden er dressuurpaarden geveild en op donderdagavond staan de twee- en driejarige springpaarden op het programma. Vrijdagavond wordt het programma vervolgt met een veulenveiling, waarbij 100 veulens onder de hamer verschijnen. Op zaterdag is de slotdag met ESHA All Stars. Dit zijn jaarlingen, twee, en driejarige springpaarden, hunters, dressuurpaarden en recreatiepaarden daarnaast worden er fokmerries, drachtige merries en wat gereden paarden geveild.

