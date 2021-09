Martin Fuchs betaalt 750.000 euro voor Viper Z op Dutch Sport Horse Sales

De zevenjarige ruin Viper Z (Vigo d'Arsouilles x Grannus) is met een prijs van 750.000 euro de topper geworden van de Dutch Sport Horse Sales 2021. Een nieuw record. Deze editie besloot de organisatie het accent te verschuiven naar verder opgeleide paarden en dichter bij de topsport te veilen. Dat pakte goed uit. Gemiddeld brachten de 20 paarden 196.000 euro op (ook een record), slechts vier paarden bleven onder de ton. Vier gingen voor meer dan 250.000 euro.

De zevenjarige Viper Z sprong dit jaar twaalf rondjes internationaal (tot en met 1,40m.-niveau), daarvan negen foutloos. Viper Z gaat naar de Zwitserse topruiter Martin Fuchs.

De zesjarige merrie Kavaliers Blue (Zirocco Blue x Lancelot) ging over de 350.000 euro. Voor 365.000 euro werd de merrie verkocht, die eind juni nog een tweefasen 1,30m. won in Kronenberg onder Pieter Keunen. ?Zij gaat naar familie Crooks in de Verenigde Staten. Ook over de 300.000 ging de even oude Franse kampioensmerrie Freya d’Ambel (Padock du Plessis x Cardero). Zij werd afgeslagen op 315.000 euro en gaat naar een leerling van Thomas Fuchs.

Jackson Paulowna (Numero Uno x Carthago), een zevenjarige ruin, bracht 285.000 euro op. In totaal zette Stal Hendrix bijna 4 miljoen euro om op de Dutch Sport Horse Sales.

Bron: Horses.nl