79.000 euro voor MBF Major Laser K op Goresbridge Go For Gold Sale

Op de Ierse veiling 'Go for gold sale' in Goresbridge kwamen op 16 en 17 november jonge springpaarden onder de hamer. De prijstopper was de driejarige MBF Stardust (v. Sligo Candy Boy) die voor 82.000 euro verkocht werd naar Amerika.

De vierjarige KWPN’er MBF Major Laser K (v. Emir R) bracht het tweede geld op. Het fokproduct van D. Kajuiter uit Zevenhuizen bracht 79.000 euro op en vertrekt naar GHF Equestrian in Engeland. Andrew Williams van GHF Equestrian is enthousiast over nakomelingen van Emir R. ”Ze bewegen en springen goed en hebben een ongelofelijk temperament.” De bruine hengst werd als veulen in 2017 door Stal Brouwer verkocht op een veiling.

49.000 euro

Voor de vierjarige MBF Celtic Claddagh (v. Celtic Hero B Z) werd bijna 50.000 euro betaald. Een koper uit Engeland had 49.00 euro over voor de bruine merrie.

