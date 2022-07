8.000 euro voor Livius-zoon in KWPN Online Veulenveiling

Het hengstveulen Savaro (Livius x Easy Game) is met 8.000 euro de topper van de KWPN Online Veulenveiling geworden. Het hengstveulen uit een halfzus van het Grand Prix-paard Zoraida (v. Painted Black) blijft voor dat bedrag in Nederland.

Voor twee veulens werd 7.000 euro geboden, voor Salla Ryal. K (Dallas VDL x Cardento) en voor Swingly WVB (Las Vegas x Voice). Salla Ryl. K, een halfzus van de internationale springpaarden Emir (v. Dubai), For Future (v. For Fashion) en Gucci (v. For Fashion) en Swingly WVB vertrekken voor dat geld naar België.

