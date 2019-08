81.000 euro voor Kannan-dochter Orchidee op BWFA-veiling

Een frisse wind waaide dit jaar door het bestuur van de BWFA auction. In mei maakte de Belgian Warmblood Foal Auction bekend dat Patrick Glansbeke niet langer deel uit maakt van het bestuur. Ook besloot men de veiling niet langer op Flanders Horse Event te houden, maar op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden op Sea Coast Stables waar gisteren de eerste veiling plaatsvond.

Met een vernieuwde opzet en op een nieuwe locatie, de Sea Coast Stables, kwam een mooie collectie veulens, embryos en jonge springpaarden onder de hamer. Eerder dit jaar was door het BWFA-bestuur besloten de veiling niet langer op Flanders Horse Event te organiseren. Ook in deze nieuwe setting was er internationaal veel belangstelling voor de collectie paarden. Zo verhuisden er veulens, paarden en embryos naar Zweden, Amerika, Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland, Slovenië en Slovakije.

Veulens

Het eerste paard dat onder de hamer kwam was Kathmandu ES Z. Het veulen van Kashmir van Schuttershof x Kannan wisselde meteen van eigenaar voor 14.000 euro. Na deze opwarmer bood het publiek meteen 20.000 euro voor het tweede veulen in de ring, Theresa Optima (Kannan x Arko III). De moeder van dit veulen leverde ook de winnaar van afgelopen weekend’s winnaar in de CSI3* Youngster Tour op het Azelhof.

Het hoogste bedrag bij de veulens was voor Tequila van de Middelstede. Een bijzonder veulen met veel kwaliteit (Luigi d’Eclipse x Thunder vd Zuuthoeve). Het merrieveulen vond een nieuwe eigenaar voor 22.000 euro.

Veilingtopper

Het eerste paard in de ring zorgde meteen voor een recordprijs. Een ware “biedoorlog” ontaarde voor de vijfjarige Orchidee (Kannan x Lys de Darmen). Uiteindelijk werd ze afgeslagen op 81.000 euro. De nieuwe Amerikaanse eigenaar toonde erg veel belangstelling in de merrie en wist haar uiteindelijk in handen te krijgen.

Gemiddelde veilingopbrengst op deze nieuwe veilinglocatie was ruim 19.000 euro.

Bron: BWFA